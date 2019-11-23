Отношения между регионами Азербайджана и России также развиваются, регулярно проводятся межрегиональные бизнес-форумы и другие мероприятия с участием предпринимателей обеих стран. Эти мероприятия оказывают важное влияние на развитие связей между двумя государствами.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Он сообщил, что между Азербайджаном и Россией всегда были хорошие отношения, обе страны на всех уровнях, в том числе, в рамках международных организаций, страны всегда поддерживали друг друга. Отношения между двумя странами развиваются во всех направлениях политической, торгово-экономической, оборонной, научно-технической, культурной и гуманитарной сфер, сказал он.

По словам депутата, в рамках этих мероприятий предприниматели обеих стран знакомятся, строятся отношения сотрудничества, что в свою очередь служит росту капиталовложений и товарооборота.

"Только в этом году товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 23 процента. В то же время, размер инвестиций России в Азербайджан превысил 4,7 миллиарда, а Азербайджана в Россию - 1,2 миллиарда долларов. Считаю, что отношения между двумя странами будут развиваться и дальше, потому что имеются большие перспективы развития", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что Азербайджан и Россия тесно сотрудничают в гуманитарной сфере.

"Глава государства России Владимир Путин особо подчеркнул этот вопрос и во время встречи с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Он отметил, что отношение к русской культуре и русскому языку в Азербайджане поддерживается на самом высоком уровне. Сказав "Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая экономику, и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы Вам за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на, я считаю, это наше общее достояние. Потому что это то, что позволяет людям общаться между собой безо всяких барьеров и преград, позволяет развивать отношения - и межличностные, и на государственном уровне" Путин в очередной раз дал высокую оценку отношениям Азербайджана и России", - отметил Гусейнов.