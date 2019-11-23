https://news.day.az/politics/1178642.html Председатель Управления по делам религии Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Председатель Управления по делам религии Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева
23 ноября Председатель Управления по делам религии Турции профессор, доктор Али Эрбаш направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил благодарность за организацию на высоком уровне II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и оказанный ему теплый прием.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре