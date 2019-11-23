23 ноября Председатель Управления по делам религии Турции профессор, доктор Али Эрбаш направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил благодарность за организацию на высоком уровне II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и оказанный ему теплый прием.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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