23 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции Абшеронского магистрального канала и увеличению водопропускной способности канала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, для проведения реконструкционных работ на Абшеронском магистральном канале и увеличения водопропускной способности канала в целях улучшения орошения сельскохозяйственных земель на Абшеронском полуострове, из суммы, указанной в подпункте 1.67 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.