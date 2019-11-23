https://news.day.az/politics/1178648.html Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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