https://news.day.az/politics/1178651.html Первый вице-спикер парламента Египта поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Первый вице-спикер парламента Египта поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Первый вице-спикер Палаты Представителей Египта, руководитель Общества шарифов Аль-Саййид Махмуд аль-Шериф направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре