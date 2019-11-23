Первый вице-спикер Палаты Представителей Египта, руководитель Общества шарифов Аль-Саййид Махмуд аль-Шериф направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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