Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам, член Центра исламских исследований Аль-Азхар Аль-Шариф Али Абдуррахман Аль-Хашим направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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