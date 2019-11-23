https://news.day.az/politics/1178652.html Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам, член Центра исламских исследований Аль-Азхар Аль-Шариф Али Абдуррахман Аль-Хашим направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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