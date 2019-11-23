https://news.day.az/politics/1178666.html Главный ортодоксальный раввин Гудса сефарди выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Главный ортодоксальный раввин Гудса сефарди выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Главный ортодоксальный раввин Гудса сефарди Шломо Амар направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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