https://news.day.az/politics/1178667.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии реконструированного павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства в Москве - ФОТО
23 ноября в Москве на Выставке достижений народного хозяйства состоялось открытие павильона "Азербайджан" после капитального ремонта и реконструкции.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии реконструированного павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства в Москве - ФОТО
23 ноября в Москве на Выставке достижений народного хозяйства состоялось открытие павильона "Азербайджан" после капитального ремонта и реконструкции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
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