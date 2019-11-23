23 ноября в Москве на Выставке достижений народного хозяйства состоялось открытие павильона "Азербайджан" после капитального ремонта и реконструкции.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.



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