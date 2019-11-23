Первый вице-президент Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко приняли участие в Х азербайджано-российском межрегиональном форуме в Москве.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



Первый вице-президент Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко выступили на форуме.

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