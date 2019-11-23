Между Россией и Азербайджаном сложились добрососедские, я бы даже сказал, родственные связи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам на полях Российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве сказал глава Дагестана Владимир Васильев.

Он отметил, что Дагестан и Азербайджан будут тесно сотрудничать в экономическом плане. "Мы хотим использовать преимущества, которые есть и у вас, и у нас, с тем, чтобы соединить ресурсы. Мы хотим не быть конкурентами, а стать партнерами. В частности, мы сейчас говорим о том, как с большей прибылью реализовывать нашу сельскохозяйственную и мясную продукцию. Азербайджан создал очень хорошие условия для крестьян, сельского производителя, сократил налоги, у нас еще пока эти вопросы не решены. Будем общаться, изучать. Сейчас налаживаются транспортные вопросы между республиками, что, думаю, тоже будет способствовать развитию отношений. Наши правительства уже решили этот вопрос",- сказал глава Дагестана.

Он подчеркнул, что хорошо налажены и гуманитарные связи: "Туристы из Азербайджана частые гости в Дербенте, а в Баку постоянно бывают дагестанцы. В следующем году запускается скоростной поезд Баку-Дербент-Махачкала и обратно", - добавил Владимир Васильев.