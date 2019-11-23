Заместитель генерального секретаря ООН, высокопоставленный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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