https://news.day.az/politics/1178683.html Заместитель генерального секретаря ООН поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Заместитель генерального секретаря ООН поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Заместитель генерального секретаря ООН, высокопоставленный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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