https://news.day.az/politics/1178685.html Директор Института исследований сефарди Университета Ешива США выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Директор Института исследований сефарди Университета Ешива США выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Директор Института исследований сефарди Университета Ешива США раввин Эли Абади направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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