https://news.day.az/politics/1178686.html Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Фейсал бин Муаммар направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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