Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Фейсал бин Муаммар направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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