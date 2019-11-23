Азербайджан никогда не давал никаких поводов сомневаться в искренности намерений развивать отношения с Россией по максимуму.

Об этом, как сообщает Day.Az сказал АЗЕРТАДЖ на полях Российско-азербайджанского межрегионального форума председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

По его мнению, один из главных индикаторов - это отношение в Азербайджане к русскому языку, русскоязычному населению и общему прошлому. "В этом смысли Азербайджан может быть примером для любой другой страны постсоветского пространства. Это создает необходимую моральную и нравственную основу, для того что бы продвигаться в перед во всех других областях", - сказал он.

Российский сенатор отметил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном каждый год растет на десятки процентов. "Развивается сотрудничество в социальной и гуманитарной сферах. Осуществляются молодежные, студенческие обмены, в Азербайджане открываются филиалы российских вузов. Все это создает основу долгосрочного сотрудничества, которое так необходимо нашим странам и народам. Мы на правильном пути и то, что мы добавляем в это сотрудничество межрегиональное измерение, говорит о том, что интерес взаимен, устойчив, всерьез и на долго", - заключил К.Косачев.