23 ноября в Москве на Выставке достижений народного хозяйства состоялось открытие павильона "Азербайджан" после капитального ремонта и реконструкции.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимали участие находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

-Уважаемая Валентина Ивановна.

Уважаемые гости, дорогие друзья.

Я сердечно приветствую вас на открытии национального павильона "Азербайджан" на ВДНХ. Я хочу поздравить всех вас с юбилеем этой легендарной выставочной площадки, которой недавно исполнилось 80 лет.

Прежде всего, хочу выразить свою глубокую признательность уважаемой Валентине Ивановне за то, что она принимает участие в открытии нашего национального павильона, а также за ее доброе, теплое отношение к нашей стране. Рада приветствовать всех наших российских гостей, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии. Также рада видеть своих соотечественников.

ВДНХ сегодня - это уникальный выставочный город, который входит в число 50 самых крупных выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещает около 30 миллионов гостей. Я, конечно же, сегодня испытываю чувство гордости, что в этом архитектурном историческом центре Москвы открывается после реставрации национальный азербайджанский павильон. Он открывает свои двери для всех гостей.

Я хочу выразить благодарность руководству Российской Федерации, Президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству города Москвы, мэру города Москвы господину Собянину за предоставленную нашей стране возможность участвовать в реставрации национального павильона.

Павильон "Азербайджан" был создан по проекту известных азербайджанских архитекторов Садыха Дадашева и Микаила Усейнова в 1939 году. В последующие годы павильон, как и многие другие павильоны на территории ВДНХ, претерпел множество изменений, реконструкций. Так, в 1966 году фасад уникального архитектурного здания был покрыт сплошной металлической коробкой, что, безусловно, полностью изменило его облик. Одним словом, в последующие годы павильон потерял свою архитектурную, функциональную и национальную идентичность. И в 2014 году, когда по инициативе правительства города Москвы было предложено бывшим союзным республикам принять участие в реставрации своих национальных павильонов, Азербайджан с большим энтузиазмом воспринял эту новость, и после подготовительных работ в 2017 году начались реставрационные работы. Реставрационные работы в павильоне велись при поддержке Азербайджанского государства и под руководством Фонда Гейдара Алиева. Была поставлена цель вернуть первоначальный архитектурно-этнический облик этого здания. Велась очень кропотливая работа, были приглашены лучшие специалисты из Азербайджана и России, архитекторы, художники, реставраторы, историки культуры. И сегодня мы видим результат. Мы видим абсолютно восстановленную аутентичность этого здания. Безусловно, такой превосходный результат - это итог командной работы. Я хочу сегодня выразить благодарность всем тем, кто приложил усилия для восстановления нашего национального павильона.

Вместе с восстановленным внешним обликом павильон "Азербайджан" наполнился и новым содержанием. Здесь гости нашего павильона могут ознакомиться и с богатой многовековой историей, культурой, традициями нашего народа, одновременно почерпнуть информацию и о современном, независимом Азербайджане, его достижениях в общественно-политической, экономической, гуманитарной сферах. Конечно же, я не сомневаюсь, что те мероприятия, встречи, выставки, которые в будущем будут организовываться на этой площадке, будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.

Отношения между Россией и Азербайджаном опираются на давние прочные традиции дружбы и добрососедства. Сегодня мы называем наши отношения стратегическим партнерством. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить Россию с официальным визитом и за награждение меня орденом Дружбы. Для меня большая честь получить этот орден, и я воспринимаю эту награду как еще одно подтверждение дружественных российско-азербайджанских отношений.

Сегодня между нашими странами существует активный политический диалог, подтверждением чего являются регулярные встречи на уровне глав государств. Доверительные дружественные отношения между президентами Азербайджана и Российской Федерации определяют динамизм и интенсивность развития наших двусторонних связей практически во всех сферах. Наше успешное экономическое сотрудничество приносит свои плоды. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту ненефтяной продукции занимает первое место. Российско-азербайджанский товарооборот показывает устойчивый рост, в прошлом году увеличился на 19 процентов, составил 2,6 миллиарда долларов США, а за 9 месяцев текущего года уже отмечается рост в 26 процентов. Отрадно, что увеличивается объем взаимных инвестиций. Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет 4,9 миллиарда, из них миллиард - в ненефтяной сектор. Инвестиции Азербайджана в российскую экономику составляют 1,2 миллиарда.

Неизменно растет количество туристов из России, посещающих Азербайджан. В прошлом году нашу страну посетили 900 тысяч россиян, в этом году мы ожидаем, что эти показатели увеличатся.

Важное место в нашей двусторонней повестке занимает межрегиональное сотрудничество. Азербайджан наладил связи как в экономической, так и в гуманитарной сфере с более чем 70 субъектами Российской Федерации. И сегодня в рамках моего визита мы вместе с уважаемой Валентиной Ивановной примем участие в открытии Х юбилейного межрегионального форума.

Особо хочу подчеркнуть гуманитарные связи, которые связывают наши страны. Как вы знаете, в Азербайджане с глубоким уважением относятся к российской культуре, к русскому языку. У нас в стране в полном объеме сохранено обучение на русском языке. В 338 школах обучение ведется на русском языке, в 14 государственных высших учебных заведениях Азербайджана есть русскоязычные отделения, в 50 школах действует пилотный проект Министерства образования - интенсивное преподавание русского языка. Также успешно сотрудничество на уровне высшего образования. У нас в столице успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистерских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В России получают образование более 11 тысяч азербайджанских студентов. Я хочу выразить благодарность правительству России за то, что поддерживаются наши студенты, их образование в России.

Многотысячная русская община в нашей стране вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны. Одним словом, я думаю, что не ошибусь, если назову наши отношения в гуманитарной сфере образцовыми.

Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с этим знаменательным событием - с открытием павильона "Азербайджан" на территории ВДНХ. Уверена, что и в будущем существующий потенциал для дальнейшего развития азербайджано-российских отношений как в экономической, так и в гуманитарной сфере будет успешно реализован во благо наших народов. Спасибо вам за внимание. Я вам желаю крепкого здоровья и успехов. Спасибо.