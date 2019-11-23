https://news.day.az/politics/1178721.html Азербайджанские журналисты посетили Армению и оккупированный Карабах - ФОТО
Азербайджанские журналисты посетили Армению и оккупированный Карабах - ФОТО
17-21 ноября группа азербайджанских журналистов посетила Армению и оккупированный Нагорный Карабах.
Проект был подготовлен и реализован при координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В эти же даты Азербайджан посетила группа армянских журналистов.
В составе группы журналистов из Азербайджана был и главный редактор информационного агентства Trend Эльчин Велиев. Он распространил в соцсетях фото на родной земле.
Азербайджанские журналисты подготовят репортажи о своей поездке.
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