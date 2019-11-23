17-21 ноября группа азербайджанских журналистов посетила Армению и оккупированный Нагорный Карабах.

Проект был подготовлен и реализован при координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В эти же даты Азербайджан посетила группа армянских журналистов.

В составе группы журналистов из Азербайджана был и главный редактор информационного агентства Trend Эльчин Велиев. Он распространил в соцсетях фото на родной земле.

Азербайджанские журналисты подготовят репортажи о своей поездке.