Проходивший в Москве Х Российско-азербайджанский межрегиональный форум 23 ноября завершил свою работу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, пленарное заседание форума, организованного Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством экономического развития Российской Федерации, состоялось в павильоне "Космос и авиация" Выставки достижений народного хозяйства в Москве. В работе заседания участвовали официальные лица, представители бизнес-кругов двух стран.

На заседании, состоявшемся при сопредседательстве министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития России Максима Орешкина, выступили губернатор Астраханской области И.Бабушкин, губернатор Ростовской области В.Голубев, глава Исполнительной власти города Гянджа Н.Байрамов, глава Исполнительной власти города Шеки Э.Усубов.

Министр экономики Микаил Джаббаров сообщил, что участие в форуме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко свидетельствует о его значении. В рамках форума был подписан ряд важных соглашений, меморандумов, проведены обсуждения за круглыми столами, обозначены новые направления сотрудничества. Скорость роста товарооборота между Азербайджаном и Россией высок. Так продолжается и в этом году. Мы закладываем основу для сохранения этого вектора в 2020 году. В этом смысле результаты форума можно считать успешными. Министр отметил, что в рамках визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию была заложена основа взаимодействия еще одной дорожной карты сотрудничества - в области инновации и научных технологий.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что результаты обсуждений, проведенных в рамках форума, будут в центре внимания на предстоящей в декабре в Баку заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии. Он также подчеркнул расширение сотрудничества между двумя странами в научно-технической сфере. Министр отметил, что в России действует инновационный центр "Сколково", Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова совместно с правительством Москвы реализует проект "Научно-техническая долина".

По итогам форума было подписано семь документов об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией.