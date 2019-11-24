В лагере радикальной азербайджанской оппозиции набирают оборот новые тренды: на фоне скандала с "эмигрантским бизнесом" мусаватистов в Германии их конкуренты из Народного фронта пытаются фактически монополизировать оппозиционную повестку - дело, разумеется, в первую очередь в западных грантах.

Радикалы неоднократно - на словах и на деле - пытались заговорить об интеграции. Последняя такая попытка закончилась формированием структуры, громко названной национальным советом. На практике же что мусаватисты, что "фронтовики" пытаются тянуть одеяло на себя.

В этой подковерной борьбе Народному фронту как нельзя кстати подвернулся скандал в Германии. Напомним, там правоохранительные органы раскрыли группу азербайджанцев, большинство из которых имеют отношение к партии "Мусават".

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев. Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев. Было установлено, что арестованные, занимаясь "эмигрантским бизнесом" в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получив за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

Всеэто больно ударило по и без того низкому имиджу "Мусавата". Дошло до того, что даже внутри партии начался раскол: группа мусаватистов потребовала только недавно "избранного" главу Арифа Гаджилы подать в отставку.



Слово "избранный" я намеренно взял в кавычки: в лагере людей, так любящих разглагольствовать о демократии, честных выборах и прозрачности, большого партийного начальника выбрали мягко говоря, странным образом, с привлечением пахнущего нафталином "серого кардинала" Исы Гамбара. Стоит упомянуть и Тофига Ягублу - он "пролетел" в своей попытке взять власть в "Мусавате" в свои руки, и тоже не прочь добиться отставки Арифа Гаджилы.



Все это больно ударило по мусаватистам, чем раззадорило их конкурентов из ПНФА. Али Керимли может воспользоваться слодившейся ситуацией, чтобы фактически провести в руководство "Мусаватом" своего человека. Речь, конечно, о Тофиге Ягублу, который будет ключевой фигурой этого сценария. В пользу такого варианта развития событий говорит и то, что в свое время Керимли уже проворачивал похожие дела: все хорошо помнят кампанию против Абульфаза Эльчибея, развернутую в свое время с его подачи.

В этом смысле и опыт, и мотивы у Али Керимли вполне имеются. Ради монополии на оппозицию Керимли будет готов вступать в сговоры и союзы с кем угодно, хоть с Ягублу, хоть с чертом. Если этот сценарий будет реализовываться, то вполне вероятно, что в группе мусаватистов, которые требуют отставки Арифа Гаджилы, вдруг зазвучат громкие призывы передать партию в руки Ягублу.

О том, что такое развитие событий очень даже вероятно, говорит и внезапно возросшая активность Исы Гамбара. Он вдруг вышел из анабиоза и стал крайне активен, что говорит о том, что либо Гамбару что-то известно, либо он предполагает, что конкуренты в борьбе за спонсорские деньги могут попытаться фактически прибрать к рукам "Мусават". Этого, по понятным коммерческим причинам, Гамбар допустить никак не может.

Своими попытками провести незаконные акции в центре Баку Керимли окончательно уничтожил не только образ "лидера протестного движения", который старательно формировал. Пара десятков человек, которые вышли за ним на улицы, стали прежде всего сигналом для самого Керимли и его западных спонсоров. В данной ситуации, чтобы сохранить поток грантов, главарю ПНФА крайне необходимо перейти к любым действиям, которые докажут его эффективность. Что может быть более выгодным, чем полумертвая, уничтоженная скандалом, раздираемая внутрипартийной борьбой "Мусават"?



Это слишком лакомый кусок и слишком хорошая возможность для "фронтистов", чтобы ее упускать. Тем более, что единственный человек внутри "Мусавата", который реально может стать во главе партии в случае успешного свержения Арифа Гаджилы - это Тофиг Ягублу. А он либо уже действует под диктовку Али Керимли, либо совсем скоро начнет это делать.



Э. Ибрагимов