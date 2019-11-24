Официальный визит Мехрибан Алиевой в РФ в статусе первого вице-президента Азербайджана получил самую высокую степень внимания и значения на уровне политического руководства и в общественных кругах России, что безусловно отвечает стратегическим интересам Азербайджана.

Этот визит прошел в очень ответственный период, тестирующий способность сторон соответствовать заявленным договоренностям о стратегическом партнерстве, как на уровне двусторонних отношений, так и в контексте региональных процессов, включая урегулирование конфликтов, тормозящих развитие региона. Как представляется, гибкая дипломатия Мехрибан Алиевой способна внести новые конструктивные элементы в двусторонний диалог.

Высокий уровень встреч с президентом РФ, премьер-министром, главой Совета Федерации, характер прозвучавших политических заявлений, повестка делового российско-азербайджанского форума и позитивный фон в российских СМИ подтверждают, что визит был особенно ожидаем в Москве.

Президент РФ Владимир Путин наградил Мехрибан Алиеву государственной наградой Российской Федерации - орденом Дружбы, что подчеркивает не только поддержку и уважение к Личности Мехрибан Алиевой, но и глубокое понимание российской стороной того вклада в развитие российско-азербайджанских отношений, который вносила Мехрибан Алиева в статусе президента Фонда Гейдара Алиева, как и вера в перспективу неизменности курса на поддержание добрососедских отношений между двумя странами, но уже на государственном направлении.

Вручая эту высокую награду, Президент России Владимир Путин отметил, что решение о награждении Мехрибан Алиевой было осознанным, не формальным решением или знаком гостеприимства. "Это связано с Вашей работой, с Вашей деятельностью, с поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся. И мы это очень высоко ценим. Само название ордена отражает то, что Вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией. Это так и звучит - орден Дружбы. Спасибо Вам большое за Вашу работу и за эту дружбу", - подчеркнул российский лидер.

В ходе встречи с российским президентом Мехрибан Алиева заявила, что "Отношения с Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана", особо подчеркивая усилия президентов России и Азербайджана, выстроивших прочный фундамент отношений, как личного, так и межгосударственного характера.

Растущее значение приобретает степень взаимной поддержки России и Азербайджана на уровне различных международных организаций, в многосторонних региональных форматах, что существенно усиливает позиции обеих сторон, и этот важный момент отметила в беседе с президентом РФ Мехрибан Алиева: "Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене".

"Экономическое сотрудничество уже приносит свои плоды, и это очень радует", - сказала Первый вице-президент Азербайджана, подчеркивая значение проходящего параллельно в эти дни в Москве российско-азербайджанского межрегионального форума, на котором представлены все ключевые сферы экономического сектора и ведущие представители деловых кругов Азербайджана, обсуждаются долгосрочные цели и потенциал взаимодействия на экономическом направлении, что, безусловно, укрепляет и политический фундамент отношений.

Значительный ресурс в российско-азербайджанских отношениях содержит гуманитарное направление, учитывая характер исторических и ментальных связей между Россией и Азербайджаном, в том числе через призму языка и культуры. Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что в Азербайджане с очень большим уважением относятся к русской культуре, к русскому языку. "В нашей столице очень успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистерских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В 338 школах в Азербайджане обучение ведется на русском языке. В 14 государственных вузах функционируют русскоязычные отделения. В России обучаются 11 тысяч азербайджанских студентов. И, конечно же, многотысячная русская община Азербайджана вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны", - отметила Мехрибан Алиева, добавив, что гуманитарные отношения меду нашими странами являются образцовыми.

На гуманитарном направлении, развитии культурной дипломатии, всегда было акцентировано особое внимание со стороны Мехрибан Алиевой, и на предыдущих этапах, и с учетом долгосрочной перспективы.

И этот факт также был отмечен Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи с Мехрибан Алиевой. Путин отметил, что Азербайджан - одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре, к русскому языку поддерживается на самом высоком уровне. "И Вы, я знаю, что лично принимаете в этом постоянно активное участие. И Президент поддерживает. Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая и экономику, и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы Вам за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на, я считаю, наше общее достояние" - сказал Владимир Путин, выразив и свою благодарность, и свое намерение поддерживать этот позитивный тренд в двусторонних отношениях.

Очевидно, что с подачи Мехрибан Алиевой формируется новый утонченный стиль решения сложных вопросов международного характера, когда гуманитарный ракурс упрощает видение стратегической перспективы и наращивает встречные инициативы по всему спектру международных отношений, в том числе и в первую очередь с Россией.

Этот визит Мехрибан Алиевой в Москву относится к категории событий исторического значения, смысл которых будет раскрываться уже в краткосрочной перспективе, и безусловно получит свое полезное применение в интересах Азербайджана.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az