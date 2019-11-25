Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию - это значительный шаг в укреплении и развитии азербайджано-российских отношений.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя итоги недавнего визита Первого вице-президента в Москву.

По словам политолога, в ходе визита мы были свидетелями того, как правильно были расставлены акценты на различные направления двусторонних отношений. Здесь и экономический фактор, и гуманитарные отношения, и политические контакты на высоком уровне.

"Тот факт, что Мехрибан Алиеву приняли на уровне и Президента, и премьер-министра, и председателя Совета Федераций, говорит о том внимании, которое уделяет руководство России укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном, и той значимости, которое политическое руководство РФ придает визиту Первого вице-президента АР в Москву. В ходе визита были организованы очень важные встречи на высоком уровне, подписаны важные документы в рамках 10-го межрегионального форума, были высказаны пожелания об укреплении этих взаимоотношений в различных сферах - экономической, гуманитарной, социальной, политической", - сказал политолог.

Как отметил наш собеседник, такое внимание российского руководства к визиту Первого вице-президента Мехрибан Алиевой не случайно.

"Не сомневаюсь, что на политическое руководство РФ произвели большое впечатление высокий интеллект, высокая культура и обаяние Первого вице-президента Азербайджана, ее умение достойно представить за пределами республики и себя, и страну. Та атмосфера вокруг визита Мехрибан ханум и ее персоны, которая царила в Москве, все это говорит о том, что в Кремле этому визиту придают очень важное значение. На мой взгляд, как итог - все направления нашего двустороннего сотрудничества получили новый импульс и будут продолжать формироваться в рамках стратегического партнерства", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева