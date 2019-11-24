При реставрации павильона "Азербайджан" на ВДНХ была проделана колоссальная работа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как отметил мэр в своем твиттере, молодые москвичи никогда не видели его таким. Построенный в 1939 году, он поражал великолепием фасада и декором в национальном стиле. По словам Собянина, в 1960-х годах, из-за смены экспозиции, павильон закрыли фальшфасадом, что полностью изменил его облик. Но когда начались реставрационные работы, мастера были поражены красотой павильона, скрытой под панелями.

В ходе проведенных работ была восстановлена мозаика, а также исторические фонари и плафоны, узоры на потолке, уникальные витражи из цветных стекол и орехового дерева, рассказал мэр.

Еще одно преображение на #ВДНХ. После реставрации открылся павильон "Азербайджан". Молодые москвичи никогда не видели его таким. Построенный в 1939 году, он поражал великолепием фасада и декором в национальном стиле. Но в 1960-е, из-за смены экспозиции, его закрыли фальшфасадом.

Когда реставраторы взялись за работу - просто ахнули. Под безликими панелями сохранились роскошные витражи и интерьеры. Они восстановили мозаику, исторические фонари и плафоны. Узоры на потолке, похожие на ковер. Уникальные витражи шебеке из цветных стекол и орехового дерева.

Кроме того, реставраторы восстановили скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка" по слепкам из фонда Национального музея искусств Азербайджана, добавил Собянин.