https://news.day.az/politics/1178868.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала интервью агентству ТАСС, телеканалу «Россия-24», «Российской газете» - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала интервью агентству ТАСС, телеканалу «Россия-24», «Российской газете» - ФОТО
24 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева дала интервью агентству ТАСС, телеканалу "Россия-24", "Российской газете" России.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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