Многие - и даже народнофронтовцы за эти прошедшие годы сумели понять только одну максиму: не стоит возвращаться к людям, которые предали. Они не меняются. Они такие, какие есть. Они знают, что сомнения - предатели: заставляя бояться попытки, они лишают их и той малой веры, которую изредка они могли бы обрести.

Ни один умный человек никогда не считал возможным верить предателю.

В нашем случае - председателю ПНФА, а также фейсбучному блогеру и политическому аутсайдеру Али Керимли.

Бывший комсорг, отличавшийся от всех своих сверстников неумным желанием карьеризма и меркантилизмом, во времена властвования дуумвирата ПНФА-"Мусават" взлетел на Олимп и стал государственным секретарем страны, раздираемой политическими противоречиями и сепаратизмом.

Он тут же проявил свою сущность: назначил жену заведующей отделом в президентской администрации.

Соседи Керимли судачили и удивлялись: как же, каждое утро супруги спускались к служебным машинам, и два автомобиля с номенклатурными номерами отвозили мужа и жену на работу.

Они работали в одном здании - муж секретарем, жена заведующей.

А.Керимли был одним из прокаженных - он был во власти люмпенов, маргиналов и безграмотных людей улицы. Эта антинациональная группа, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Над Азербайджаном нависла катастрофа. Возникла угроза утраты только что восстановленной независимости, в стране господствовали хаос, анархия, грабежи, воровство, произвол, кризис. Армяне оккупировали наши земли, а Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбить Гянджу.

Блогер и председатель ПНФА А.Керимли, напомним, пытался сделать карьеру в комсомоле, затем перейти на партийную работу и занять, как карьерист, какую-то должность. Таких называют политическими перевертышами, флюгерами. Вся его жизнь - нескончаемая череда интриг, предательств и переобуваний в воздухе.

Он сперва предал комсомольцев, своих партийных покровителей, после чего примкнул к Народному фронту, где предал Абульфаза Эльчибея. Народнофронтовцы хорошо знают это. Именно он больше всех радовался болезни Абульфаза Эльчибея. Он радовался, что тот заболеет и умрет, и это позволит ему занять его место.

Последние события показали, чего он стоит. То есть, вся эта истерика, паранойя, трусость - какой человек, считающий себя лидером, станет демонстрировать это, а затем заявит всей нации, что против него применили силу. Это ложь. Какой уважающий себя, дорожащий достоинством человек скажет такое. Вот этот человек претендовал на президентский пост и сегодня пытается руководить Народным фронтом, созданным в свое время народным движением.

Керимли ныне начал двойную игру и его козырной картой, одновременно и "Джокером", является мусаватист Тофиг Ягублу.

Первый вариант весьма посредственной и топорной интриги подразумевает избрание, точнее, назначение Т.Ягублу на пост председателя "Национального Совета" - этой марионеточной и давно почившей в бозе организации радикальной оппозиции.

"Нацсовет", созданный в 2013 году под кандидатуру Рустама Ибрагимбекова, был объявлен и преподнесен как "организация единения и союз единомышленников всей оппозиции", хотя истинная и единственная причина создания мертворожденной организации была легитимация сценариста и писателя, живущего в России, в ипостаси общего, единого кандидата для президентских выборов.

Идея фикс с Ибрагимбековым не получилась: впавшие в экстаз "лидеры" оппозиции сперва выяснили, что, оказывается, гражданин иностранного государства не может баллотироваться на пост главы государства. А потом Р.Ибрагимбеков понял, что его банально пытаются использовать и в присущей ему вежливой манере отказался от дальнейшей "политической борьбы".

Тогда наспех был вознесен Джамиль Гасанлы - истеричный, несдержанный, суконный профессор околовсяческих наук. Срочно провели заседание Координационного совета и его "избрали" председателем "Нацсовета". Потому как Д.Гасанлы, до мозга костей верный своим алчным принципам, отличался покорностью А.Керимли.

Так, бывший "почтальон Печкин", раздававший карманным журналистам и оппозиционным политикам денежные вознаграждения в пакетах от тогдашнего лидера "аларского клана", министра экономического развития Фархада Алиева, неожиданно даже для самого себя стал "лидером объеденной оппозиции".

Али Керимли ликовал - как же, он подмял под себя "Нацсовет", назначил политическую рохлю "лидером" и прибрал к рукам все финансовые потоки, идущие из Запада к кормушкам местных радикалов.

С тех пор Джамиль Гасанлы, как истинный марионетка политической авансцены, произносит свои сумбурные и экстатические речи, занимается джимкроуизмом, блефует, надувая щеки угрожает власти, призывает верных люмпенов ПНФА на баррикады и вообще, мнит себя политиком.

Но время не пощадило амбиций и желаний ни кукловодов новой игры, ни самих марионеток. Д.Гасанлы хоть и продолжает подвизаться на ниве "лидера" самозабвенно рекламируемого А.Керимли "Нацсовета", но даже он стал понимать, что время лицедейства вышло - пора остепениться и уйти в тень.

Потому и А.Керимли решил действовать решительнее - он ныне пытается добиться "избрания" Т.Ягублу новым председателем "Нацсовета".

Кроме того, несмотря на принадлежность "Мусават" (думается, временно), Т.Ягублу отличается фанатичной преданностью своему благодетелю А.Керимли - всегда и во всем он однозначно поддерживает политического интригана, своего настоящего "босса".

Для Т.Ягублу приготовлена и другая роль.

Функционер КНФА, то есть член "классического Народного Фронта" Октай Гюльалыев ныне находится в состоянии комы. Он лечится в Турции и надежда на скорое излечение мала, очень мала.

О.Гюльалыев известен как один из самых радикальных и одиозных, даже агрессивных правозащитников.

Но так как он вынужденно находится в состоянии "вне игры", А.Керимли решил, приватизировав эту позицию, заполнить образовавшуюся брешь Тофигом Ягублу.

Планы А.Керимли рассчитаны на дальнюю перспективу: он желает видеть своего верного протеже на посту башгана, т.е., председателя партии "Мусават". Намерения блогера Керимли понятны и просты: он желает контролировать не только ПНФА, но и "Мусават", тем самым отправив нынешнего башгана на свалку новейшей местной политической истории.

Для Али Керимли не было и нет никаких моральных, этических принципов: даже коматозное состояние О.Гюльалыева не преграда для амбициозных планов председателя ПНФА. Для человека, вот уже десятилетия находящегося на своей излюбленной должности "лидера" черносотенцев, основным принципом деятельности всегда была максима "разделяй и властвуй". Именно он, и никто другой, из года в год разрушал и уничтожал оппозиционный лагерь, внося дрязги, сумятицу в стан оппозиционеров.

Опытный смутьян, прожженный интриган и человек без всяких моральных принципов и табу в политической деятельности готов на все ради реализации своих планов.

Лапидарный слог прожектора А.Керимли, его истерические крики перед веб-камерой во время нескончаемых интервью различным YouTube-каналам общепитовской оппозиции, призывы выйти на улицы и крушить все - откровенная демагогия и беспомощные вопли человеконенавистника.

Он пафосно вещает о демократии, свободе слова и медиа, призывает всю оппозицию объединиться вокруг него, столь "конгениального и любимого", но одновременно с такими монофизитными призывами называет всех, кто не согласен с ним, "продавшимися властям", "агентами "Мусавата"" и "пыльными сторонниками классиков", то есть, сторонниками идей Эльчибея.

Один из самых трагикомических персонажей лихих и бедовых 90-х до сих пор не хочет покидать политическую сцену.

Он не изменился, не воспринимает новые реалии и политические технологии, не стал умнее, грамотнее и начитаннее, не превратился в мудрого человека.

Али Керимли остался тем, кем он был.

И кто он есть.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az