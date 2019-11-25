Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию был насыщенным и успешным. Такой высокий уровень визита не всегда наблюдается в отношении многих глав правительств и государств, посещающих Москву.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков.

За неполных два дня, отметил он, Мехрибан Алиева совместно со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко председательствовала на 10-м юбилейном Российско-азербайджанском региональном форуме, приняла участие в открытии восстановленного павильона Азербайджанской Республики на ВДНХ, провела встречи и переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым.

По словам Мусабекова, такой высокий уровень отношений со стороны Москвы наблюдается далеко не всегда. В качестве примера он напомнил, что совсем недавно премьер-министру Армении Пашиняну пришлось оставить других высоких гостей саммита ЕврАзЭС в Ереване и помчаться вне протокола в аэропорт лишь для того, чтобы немного пообщаться наедине с Президентом Владимиром Путиным.

"Высокий уровень приема Мехрибан Алиевой в Москве стал наглядной демонстрацией тесного, построенного на взаимном уважении интересов сторон стратегического партнерства Азербайджана и России. Растет объем взаимной торговли и инвестиций, реализуются масштабные коммуникационные проекты, поддерживается высокий уровень гуманитарного сотрудничества. Политический диалог не прерывается и ведется на всех уровнях. По большинству вопросов международной и региональной геополитики, а также в вопросах безопасности обеспечиваются близкие или совпадающие позиции. Все это позволяет с оптимизмом оценивать перспективы российско-азербайджанских отношений, и вклад Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этот процесс не случайно был отмечен высокой государственной наградой РФ, врученной лично Президентом Владимиром Путиным в ходе визита", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева