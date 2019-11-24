https://news.day.az/politics/1178913.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской международной биеннале современного искусства - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской международной биеннале современного искусства - ФОТО
24 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Россию посетила Государственную Третьяковскую галерею.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с 8-й Московской международной биеннале современного искусства.
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