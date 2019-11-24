24 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Россию посетила Государственную Третьяковскую галерею.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с 8-й Московской международной биеннале современного искусства.

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