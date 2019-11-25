Триумфом в Древнем Риме называли право на победоносное шествие по главным улицам вечного города в лаврах победителя. Это была высшая награда полководца за победу в важном сражении. Азербайджан является молодым, динамично развивающимся государством, которому важно грамотно выстроить свою внешнеполитическую стратегию в этом мире непрекращающихся сражений за место под Солнцем. И каждая победа в таком сражении бесспорно вправе именоваться триумфом. В этом смысле, оценивая итоги официального визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, констатирую, что никогда еще политический триумф не был столь элегантным и красивым.

У отношений между нашими странами есть великое прошлое, замечательное настоящее и вдохновляющее будущее. Во многом, характер азербайджано-российских взаимоотношений является предопределенно теплым, душевным. В частности, мы все прекрасно помним и ценим слова, которыми Президент России Владимир Путин охарактеризовал свое отношение к Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву: "Я не только думал о нем с большим уважением - я любил его". Такое открытое, искреннее выражение глубочайшего почтения- огромная редкость в мире большой политики.

Но тем ценнее слова главы российского государства, тем драгоценнее невероятно уважительный характер личных отношений между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Между президентами наших стран нет закрытых тем, это постоянно существующий диалог двух государственных деятелей высочайшего уровня. И именно теплотой и доверительностью, был пронизан визит в Москву Мехрибан Алиевой. Чтобы убедиться в этом, достаточно было бы внимательно послушать слова, которые подобрал президент России, вручая Мехрибан ханум Орден Дружбы.

"Само название ордена отражает то, что Вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией, оно так и звучит: орден Дружбы. Спасибо Вам большое за Вашу работу и за эту дружбу", - заявил Владимир Путин. Это не дежурный комплимент. Это слова искренней благодарности со стороны руководителя огромной державы, которая ныне переживает важнейший этап своего развития и как никогда нуждается в надежных, проверенных друзьях. Азербайджан в России оценивается именно в качестве настоящего друга, на которого всегда можно положиться.

Об этом свидетельствует и трепетное отношение к русскому языку в нашей стране. Как известно, в Азербайджане действует 338 школа, где обучение ведется на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в 50 школах успешно реализуется пилотный проект министерства образования - интенсивное преподавание русского языка. Кроме того, действуют 2 филиала ведущих российских вузов - МГУ и Медицинской университет имени Сеченова. Это говорит о том, что в нашей стране высоко ценят фактор русского языка, как языка дружбы между нашими странами и народами, воспитывают в этом духе новые поколения граждан республики. И в этом смысле, Азербайджан является безусловным положительным примером для очень многих стран мира.

Говорю об этом с гордостью, как руководитель Азербайджанского государственного академического Театра оперы и балета, на сцене которого регулярно ставят спектакли величайших российских композиторов, участие в которых принимают артисты оперы и балета из России. На этих спектаклях всегда аншлаг, что является наглядным свидетельством глубочайшего почтения к российской культуре в Азербайджане. И в этом смысле наша страна , безусловно, стоит особняком.

В положительную сторону отличается наша страна и от государств, открыто проводящих политику возвеличивания пособников фашизма. Чего стоит хотя бы установка памятника Гарегину Нжде в Армении! В нашей стране глубокого убеждены в недопустимости воспитания нового поколения граждан того или иного государства на "идеалах" фашизма и нацизма. И в этой связи показательным является то, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Александровский сад у Кремлевской стены в столице России и возложила венок к Вечному огню.

Этим Азербайджан продемонстрировал свое категорическое осуждение попыток переписывания новейшей истории . Это был очень своевременный, грамотный политический жест, осуществленный самой утонченной, элегантной и красивой женщиной-политиком современности. Феномен Мехрибан Алиевой еще долго будет предметом обсуждения и изучения не только в Азербайджане, но и в России и в других странах мира. Пока же, мы констатируем, что благодаря Мехрибан ханум в российском обществе кардинально и в положительную сторону изменилось мнение, как об азербайджанской женщине, так и шире, о восточной женщине. Это и есть триумф.

А разве можно найти более подходящее слово, оценивая визит Мехрибан Алиевой в Россию, в ходе которого состоялось такое знаковое, историческое событие, как открытие Азербайджанского павильона на ВДНХ ?! Это здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века и после его восстановления наша страна будет присутствовать и демонстрировать наши достижения на такой важнейшей международной выставочной площадке. А ведь есть и иные площадки для развития сотрудничества между нашими странами.

К примеру, установились уже очень тесные отношения с российскими регионами. Свыше 20 субъектов Российской Федерации с Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. В итоге, российские инвестиции в экономику нашей страну достигли уже почти 5 миллиардов долларов. И азербайджанские инвестиции в экономику России тоже увеличиваются из года в год - сейчас уже больше 1,2 миллиарда долларов. Конечно же, это далеко не предел. Но, в то же время, это плоды огромной работы, которая привела к поистине невероятному росту взаимного интереса, взаимной необходимости между Азербайджаном и Россией. Проще говоря, это и есть триумф в отношениях между Баку и Москвой, лицом которого стала Мехрибан Алиева- женщина-политик, являющаяся примером для подражания во многих странах мира.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана