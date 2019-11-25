Скандал, связанный с попытками оправдания Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде), который сотрудничал с вермахтом, затронул российско-армянские связи. Ранее полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что сегодня в международном контексте зафиксированы попытки переиначить историю. И, возможно, связано это с официальными заявлениями Еревана. Копыркин, говоря, о теме Гарегина Нжде с журналистами, заявил, что данные вопросы очень деликатные и данная проблема близка для истории России и Армении.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Мы видим, что в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило", - отметил Копыркин.

Несмотря на политкорректные заявления Копырина, все же в СМИ посчитали, что проблема куда более шире.

По словам Пашиняна, тема обсуждается между Москвой и Ереваном через дипломатические каналы, а сотрудничество Нжде с верхматом - вопрос, касающийся Армении и Азербайджана.

Тем временем, именно Нжде был одним из ключевых участников, который помогал создавать в Армении спецформирования в составе вермахта. Известно, что бойцы базировались в Германии и там они проходили 8-месячную военную подготовку, изучали подрывное дело.

"Когда я еще находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей (диверсионной. - Авт.) школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями", - признавался Нжде на допросе.

К слову, Пашинян особенно активно вступается за своего соотечественника, который сотрудничал с нацистами, утверждая: Нжде, был против турецкой оккупации и боролся с ней, а в революционном 1918 году и вовсе был на стороне Советов, руководя участком фронта. Об этом армянский премьер-министр говорил на саммите СНГ в этому году.

"Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Мы считаем, что те, которые были осуждены с 30-х по 50-е годы, все были врагами народа?! Это не значит, что все это мы должны воспринимать как факт!" - оправдывал коллаборациониста Пашинян.

Скандал перешел в острую фазу после того, как в Армавире депутат городской думы Алексей Виноградов закрасил черной эмалью памятную доску Нжде, которая находилась возле Армянской Апостольской церкви. Поступок народного избранника раскритиковали представители армянского посольства в Москве, но, мнение депутата поддержали некоторые российские законодатели. В частности, депутат по делам СНГ Леонид Калашников пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы памятная табличка Нжде исчезла навсегда.

"Для меня как человека, возглавляющего комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, памятная табличка в честь Гарегина Нжде - это как красная тряпка", - сообщил Калашников.

Сегодня позиция России по данному вопросу обозначена достаточно жестко. Она обозначена в докладе российского внешнеполитического ведомства за 2019 год, где говорится, что Армения делала шаги для увековечивания памяти такого политдеятеля как Нжде. В документе ссылаются на резолюцию ООН и поясняют, что почему-то сейчас всех, кто сотрудничал с нацистами, упорно пытаются возвести в ранг национальных героев.

"РФ и наши единомышленники убеждены, что речь идет не о политкорректности, а о самом откровенном цинизме и кощунстве", - считают на Смоленской площади.

Судя по заявлению Копыркина, уже ясно, что Россия не оставит без внимания тему Нжде.