Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала одним из руководителей правозащитного центра на базе "Единой России". Об этом на XIX съезде правящей партии объявил депутат Госдумы Михаил Старшинов, который также будет руководить центром.

"Тема правозащиты является крайне важной и востребованной. Каждый из депутатов с этим сталкивался не раз. Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой Центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей", - сказал Старшинов.

Кандидатом на пост одного из руководителей правозащитного центра ЕР была телеведущая Екатерина Стриженова, однако выбор был сделан в пользу Симоньян. Как же иначе, ведь московское армянское лобби - самая сильная сегодня политическая сила в России.

Правозащитный центр ЕР - это одна из новых рабочих групп, созданных в составе генсовета партии. Помимо центра также были созданы рабочие группы по кадровой политике, реализации национальных проектов, поддержке гражданского общества и молодежных инициатив, повышению удобства взаимодействия с партией. Как заявил премьер-министр России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, к работе правозащитного центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к партии.

Напомним, ранее источник Znak.com сообщал, что на основе результатов, которых в течение следующего года добьется та или иная рабочая группа, будут приниматься кадровые решения (то есть, армян в правительстве станет еще больше). В частности, те члены генсовета партии, кому не удастся показать реальных результатов, будут лишены своих мест.

А вот что пишут российские пользователи в соцсетях по поводу нового назначения Маргариты Симоньян, чьи права она будет "защищать":