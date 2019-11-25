https://news.day.az/politics/1179114.html Президент Ильхам Алиев наградил Хаджимурата Гацалова орденом "Достлуг"
Президент Ильхам Алиев наградил Хаджимурата Гацалова орденом "Достлуг"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гацалова Хаджимурата Харумовича орденом "Достлуг" за плодотворную деятельность в области укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России.
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