Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гацалова Хаджимурата Харумовича орденом "Достлуг" за плодотворную деятельность в области укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.