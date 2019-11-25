Зампредседателя партии "Мусават" Гюльага Асланлы пригрозил судом журналисту Яфезу Акрамоглу, который регулярно публикует факты в связи с "эмигрантским бизнесом" партии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Асланлы сказал, что обратится в германский суд.

"Во всяком случае, последнее слово будем за германским судом. Поживем, увидим", - сказал Асланлы.

А журналист Яфез Акрамоглу в ответ на угрозы опубликовал новые факты и сообщил, что Гюльага Асланлы готовит для прибывших эмигрантов "пакет", минимальная цена которого составляет шесть тысяч евро.

"Но в Европе это невозможно. Потому что европейские суды уже сыты по горло справками, которые ты выдал фальшивым эмигрантам. Они ждут тебя, чтобы при первой же возможности арестовать. Так что, еще раз подумай хорошенько", - написал Акрамоглу.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные замешанные в "эмигрантском бизнесе" в Германии, подозреваются в переправке в эту страну как минимум 20 человек и получении за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.