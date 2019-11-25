https://news.day.az/politics/1179158.html Завершился официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию - ФОТО
Завершился официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию - ФОТО
25 ноября завершился официальный визит Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в московском Международном аэропорту "Внуково-2" Первого вице-президента Мехрибан Алиеву провожали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и другие официальные лица.
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