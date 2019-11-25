25 ноября завершился официальный визит Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в московском Международном аэропорту "Внуково-2" Первого вице-президента Мехрибан Алиеву провожали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и другие официальные лица.