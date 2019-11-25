25 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Валеха Фейруз оглу Алескерова главой временной управляющей структуры свободной экономической зоны Алят.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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