https://news.day.az/politics/1179212.html Президент Ильхам Алиев создал временную управляющую структуру Алятской СЭЗ
Президент Ильхам Алиев создал временную управляющую структуру Алятской СЭЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с обеспечением деятельности Алятской свободной экономической зоны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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