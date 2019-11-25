"Я был шокирован, узнав в 2017 году во время визита в Кишинев, что выкидывал Исфандияр Вахабзаде в бытность послом в Молдове. Теперь он присоединившись к Али Инсанову, который предал свои идеи, своего лидера, команду, стал членом т.н. "Партии справедливости".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналист Эльшад Мамедли.

По его словам, Исфандияра не арестовали только из-за уважения к его отцу Бахтияру Вахабзаде. Достаточно того, что за счет государственного бюджета он превратил гостевой дом Азербайджана в Молдове в личное гнездо для любовных утех и развлечений, построил там бассейн, сауну.

"Теперь он уперся, сетуя, что его не назначают на должность, чтобы опять под предлогом "дипломатических расходов" разворовывать государственный бюджет", - добавил Мамедли.

Отметим, что Али Инсанов, некогда арестованный по обвинению в серьезной коррупции, 24 ноября провел собрание с единомышленниками и обсудил с ними организационный комитет т.н. "Партии справедливости", которую они желают создать. В составе членов организационного комитета также представлен Исфандияр Вахабзаде, который ранее работал на должности посла Азербайджана в Молдове.