Генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Турецкой Республики, профессор др. Халит Эрен направил благодарственное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Хочу выразить удовлетворение участием 14-15 ноября во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, начавшемся с Вашей глубокосодержательной вступительной речи.

Еще раз было продемонстрировано, какое значение Азербайджанское государство придает мультикультурализму. Мы вновь увидели, каким широким взглядом обладает руководитель Азербайджана в связи с толерантностью, различными культурами, религиями и течениями.

Особый смысл этому Саммиту придали 70-летний юбилей председателя Управления мусульман Кавказа его преосвященства шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летний юбилей его деятельности как шейх уль-ислама.

На этом заседании мы вновь убедились, что его преосвященство шейх завоевал большое уважение религиозных лидеров мира. В частности, на подобных мероприятиях очень полезно доводить до всего мира справедливую позицию азербайджанского народа в карабахском вопросе.

Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству глубочайшее уважение за то, что такое важное мероприятие прошло под Вашим патронатом, желаю Вам и председателю Управления мусульман Кавказа его преосвященству шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде успехов, здоровья и долгих лет жизни", - говорится в письме.