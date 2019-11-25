Учредитель международной организации "Искусство жизни" (Индия) Шри-Шри Рави Шанкар направил благодарственное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Ваша инициатива собрать вместе на одной платформе лидеров различных религий достойна одобрения.

Поздравляю Вас с успешной организацией II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и передаю наилучшие пожелания, связанные с дальнейшей деятельностью", - говорится в письме.