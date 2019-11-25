https://news.day.az/politics/1179239.html Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников БГУ
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников БГУ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре