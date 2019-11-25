Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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