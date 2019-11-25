Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, культурной и во многих других сферах находится на очень высоком уровне. Основа этих связей была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня, в результате продуманной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, наши нынешние отношения с северным соседом достигли своего наивысшего уровня. Несомненно, наш Первый вице-президент Мехрибан Алиева также имеет неоценимые заслуги в развитии этих отношений. Орден, врученный Мехрибан Алиевой со стороны российского государства, свидетельствует о ее заслугах в развитие этих отношений.

Об этом сказала Trend депутат Сона Алиева, передает Day.Az.

Комментируя первый официальный визит Первого вице-президента Азербайджана в Российскую Федерацию в этой должности, депутат отметила, что Азербайджан всегда поддерживает отношения со многими странами, в том числе с Россией.

"Между Азербайджаном и Россией подписаны договора и соглашения, охватывающие различные сферы. Эти отношения сейчас на новом уровне. Регулярные встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсуждения двусторонней и международной повестки дня ведут к расширению этих отношений", - сказала депутат.

Сона Алиева сказала, что расширяются торгово-экономические, инвестиционные, научно-технические и гуманитарные связи и контакты между институтами гражданского общества.

Сона Алиева также отметила, что отношения государств носят характер взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах добрососедства и уважения интересов друг друга.

"Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева придает большое значение отношениям Азербайджана с Россией. Она имеет большие заслуги в развитии наших отношений с Россией. Встречи Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым являются еще одним свидетельством устойчивости этих отношений. Сегодня в нашей стране действует около 700 компаний с российским капиталом. Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией также представляет интерес. Взаимные инвестиции растут. Объем инвестиций России в экономику Азербайджана 4,9 миллиарда долларов, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов", - отметила депутат.

Депутат также сказала, что как инициатор гуманитарных, благотворительных проектов, Первый вице-президент Мехрибан Алиева имеет большой авторитет на международной арене благодаря своей многовекторной деятельности и масштабным проектам.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева проводит масштабные акции не только в Азербайджане, но и в ряде других стран. Эти гуманитарные и культурные события уже известны на международном уровне. Проект "Адрес толерантности - Азербайджан" является одним из самых интересных и важных мероприятий в свете охраны культурного наследия Азербайджана, а также мирового культурного наследия. В рамках проекта были восстановлены не только мусульманские мечети, но и христианские церкви. Для еврейских детей, проживающих в Азербайджане, построены школа и культурный центр", - добавила Сона Алиева.

По ее словам, все это зиждется на древних и прочных корнях толерантности, терпимости и уважении к разнообразию мировых культур в Азербайджане.