Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 100-летия БГУ и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане следующим сотрудникам Бакинского государственного университета:

Абдуллаеву Сархаддину Губаддин оглу

Гёйчайчскому Шовгисафа Юсифзия оглу

Гулиеву Акифу Алекпер оглу

Рустамову Иззату Ашраф оглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.