https://news.day.az/politics/1179252.html Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении отмечается, что по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:
Бабазаде Васиф Мамед Ага оглу
Алиева Ирада Нураддин гызы
Ибрагимова Сара Хокмулла гызы
Искандеров Анар Джамал оглу
Гурбанов Асадулла Джюджю оглу
Меликова Масума Фазиль гызы.
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