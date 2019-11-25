Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:

Бабазаде Васиф Мамед Ага оглу

Алиева Ирада Нураддин гызы

Ибрагимова Сара Хокмулла гызы

Искандеров Анар Джамал оглу

Гурбанов Асадулла Джюджю оглу

Меликова Масума Фазиль гызы.