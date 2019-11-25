Председатель Общества улемов Ирака, советник премьер-министра Ирака по религиозным вопросам др. Халид Абдулваххаб Аль-Мулла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

Уважаемый Президент.

Я был удостоен чести принять участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, на котором Вы присутствовали и которое было организовано под руководством Вашего превосходительства. Этот Саммит считается одним из важнейших мероприятий современного периода в исламском мире. Саммит отличался тем, что в нем участвовали верующие, служащие человечеству, прилагающие постоянные усилия для защиты основополагающих принципов исламской религии, ведущие борьбу с теми, кто пытается увести человечество с праведного пути, отвлечь его от благородных целей и уничтожить, искажает религию.

Бакинская декларация отражает нынешнее состояние исламского мира, значение, придаваемое Вашим превосходительством общечеловеческой роли религии. Да ниспошлет Аллах Вам постоянного успеха. Желаю, чтобы как продолжение Ваших слов, сказанных Вами на этом и других мероприятиях, еще больше укрепились сотрудничество, взаимные связи, поощряющие заслуги религии перед человечеством.

Ваше превосходительство, выражаем признательность за Ваше участие в Саммите, оказанное гостеприимство, теплое отношение, проявленные Вами, Вашим народом и организаторами. Желаю иметь честь вновь встретиться с Вами. Надеюсь, что мы останемся привержены принципам и ценностям Бакинской декларации.

Да хранит Всевышний Вас и Азербайджан", - говорится в письме Председателя Общества улемов Ирака.