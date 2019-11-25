Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, Эльмар Мамедъяров поздравил посла с новым назначением и выразил надежду, что он приложит все усилия для дальнейшего развития связей между двумя странами.

Во время встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, научной, энергетической и других сферах.

Посол Гросс сообщил, что за время своей дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Министр пожелал послу Гроссу успехов в его дипломатической деятельности.