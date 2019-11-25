Главный настоятель школы дзен-буддизма Сото храма Дайджодзи в префектуре Исикава Японии Адзума Рьюшин направил благодарственное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Благодарю за приглашение в Вашу страну для участия во второй раз в Саммите религиозных лидеров мира. Уверен, что эта встреча очень важна для нас. Я отправлю информацию об этой встрече в японские газеты и поделюсь с Вами результатами.

Молюсь за дальнейшее развитие этой конференции, которая является новшеством в мире", - говорится в письме главного настоятеля школы дзен-буддизма Сото храма Дайджодзи в префектуре Исикава Японии Адзумы Рьюшина.