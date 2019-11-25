Мать Национального героя Тахира Гасанова, председатель Общественного объединения социальной защиты семей Национальных героев Галиба Будагова выразила протест из-за упоминания ее имени в связи с организацией "партии справедливости".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Будагова опровергла распространенную о ней информацию.

"Мое имя упомянули как члена организационного комитета новоучрежденной "партии справедливости". Я, Галиба Будагова, не являюсь членом какой-либо партии или организационного комитета какой-либо партии.

Из-за того, что я долгое время болею, в настоящее время прохожу лечение и не могу даже выйти из дома. Прошу не упоминать мое имя в связи с членством в какой-либо партии", - сказала Галиба Будагова.

Отметим, что экс-министр здравоохранения Али Инсанов выступил с инициативой о создании "партии справедливость" и заявил, что Галиба Будагова является членом ее организационного комитета.