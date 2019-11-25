В Азербайджане назначен новый руководитель Аппарата Кабинета министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Кабмина, Руфат Тофиг оглу Мамедов назначен руководителем Аппарата Кабинета министров.

До этого Руфат Мамедов занимал должность заместителя министра экономики.