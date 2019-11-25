Председатель Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии Анггиа Эрмы Рини направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.
Ваше превосходительство, господин Президент.
Выражаю Вам признательность за участие вместе с нами в проведенном 14-15 ноября этого года в Баку II Саммите религиозных лидеров мира. Это был один из самых интересных саммитов, в которых я до сих пор принимала участие. Двухдневное мероприятие произвело на меня глубокое впечатление и пробудило приятное чувство, здесь я была встречена с высоким гостеприимством. Баку остался в моей памяти как прекрасный город, который я никогда не забуду.
Я также высоко оцениваю тему мероприятия, посвященную разнообразию в странах мира. Лично я уверена, что во время мероприятия Индонезия смогла продемонстрировать разнообразие в подлинном смысле слова. Эта тема полностью отражает условия жизни людей, проживающих в Индонезии. Разнообразие - путь, указанный Аллахом для человечества. Демонстрация терпимости к людям - наше обязательство как религиозных лидеров своих общин. Надеюсь, что Индонезия и Азербайджан могут дополнять друг друга благодаря этой инициативе.
Центральный совет Организации развития молодых ученых Индонезии надеется на сотрудничество с женщинами-мусульманками, проживающими в различных странах мира. Наша организация является крупнейшей организацией молодых женщин-мусульманок не только в Индонезии, но и в мире. Ее основная миссия заключается в защите прав женщин в Индонезии, развитии и распространении мыслей, ниспосланных мирам как благодарность.
Надеюсь на дальнейшее укрепление и активизацию тесного и устойчивого сотрудничества между двумя странами.
Еще раз выражаю Вам признательность за проявленное ко мне уважение и гостеприимство", - говорится в письме Председателя Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии Анггиа Эрмы Рини.
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