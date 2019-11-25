Председатель Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии Анггиа Эрмы Рини направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

Ваше превосходительство, господин Президент.

Выражаю Вам признательность за участие вместе с нами в проведенном 14-15 ноября этого года в Баку II Саммите религиозных лидеров мира. Это был один из самых интересных саммитов, в которых я до сих пор принимала участие. Двухдневное мероприятие произвело на меня глубокое впечатление и пробудило приятное чувство, здесь я была встречена с высоким гостеприимством. Баку остался в моей памяти как прекрасный город, который я никогда не забуду.

Я также высоко оцениваю тему мероприятия, посвященную разнообразию в странах мира. Лично я уверена, что во время мероприятия Индонезия смогла продемонстрировать разнообразие в подлинном смысле слова. Эта тема полностью отражает условия жизни людей, проживающих в Индонезии. Разнообразие - путь, указанный Аллахом для человечества. Демонстрация терпимости к людям - наше обязательство как религиозных лидеров своих общин. Надеюсь, что Индонезия и Азербайджан могут дополнять друг друга благодаря этой инициативе.

Центральный совет Организации развития молодых ученых Индонезии надеется на сотрудничество с женщинами-мусульманками, проживающими в различных странах мира. Наша организация является крупнейшей организацией молодых женщин-мусульманок не только в Индонезии, но и в мире. Ее основная миссия заключается в защите прав женщин в Индонезии, развитии и распространении мыслей, ниспосланных мирам как благодарность.

Надеюсь на дальнейшее укрепление и активизацию тесного и устойчивого сотрудничества между двумя странами.

Еще раз выражаю Вам признательность за проявленное ко мне уважение и гостеприимство", - говорится в письме Председателя Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии Анггиа Эрмы Рини.