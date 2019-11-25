Председатель Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халед Акеш направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Для меня было честью представлять Департамент по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана на II Саммите религиозных лидеров мира, состоявшемся 14-15 ноября в городе Баку.

Приняв участие вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой в церемонии открытия мероприятия, Вы оказали ему свое покровительство и поддержку. Вы также пригласили участников II Бакинского cаммита религиозных лидеров мира на официальный прием и вместе с супругой и дочерью участвовали в этом мероприятии.

Проведя этот Саммит, Вы достигли еще одной цели - отметили 70-летие со дня рождения видного деятеля Вашей страны шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Ваше превосходительство, силы и богатства любой страны можно использовать для нескольких целей. Что касается Бакинского саммита, то участники мероприятия с их высокими способностями и целеустремленностью, а также используя важные ресурсы, поставили перед собой такую благородную цель, как поощрение взаимопонимания, взаимоуважения и дружбы между религиозными лидерами и деятелями, представляющими различные религии. Хорошая атмосфера на мероприятии между участниками демонстрирует стабильные и гармоничные отношения, которые сложились благодаря Вашему руководству между различными религиозными общинами в Вашей стране.

Выражаю глубокую благодарность и искреннюю признательность Вашему превосходительству за Вашу благородную деятельность.

Да хранит Аллах Вас, Вашу семью, Вашу страну и ниспошлет Вам изобилие", - говорится в письме председателя Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халеда Акеша.