Накануне завершился официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию. В ходе визита Мехрибан Алиева провела встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии павильона "Азербайджан" на ВДНХ, а также в Х азербайджано-российском межрегиональном форуме.

Этот визит и в России, и в Азербайджане назвали историческим - и не только потому, что это был первый визит Мехрибан Алиевой в РФ в качестве Первого вице-президента страны, но и потому, что он ознаменовал переход к качественно новому уровню сотрудничества между двумя странами.

В ходе двусторонней встречи Мехрибан Алиева и Владимир Путин уделили особое внимание уровню торговли между нашими странами, а также динамике роста в этом направлении. Российский лидер отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией за 9 месяцев этого года вырос на 26 процентов.

Это очень внушительный показатель, который показывает интенсивность экономического взаимодействия между двумя странами. В свою очередь, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, говоря о взаимодействии между Азербайджаном и Россией, отметила позитивную динамику.

"Отношения между нашими странами имеют добрые, прочные традиции добрососедства и дружбы. Отношения с Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана. Как Вы отметили, по всем направлениям мы видим положительную динамику. Существует регулярный политический диалог на уровне глав государств. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Экономическое сотрудничество, как Вы отметили, уже приносит свои плоды, и это очень радует", - подчеркнула Мехрибан Алиева.

Выступая на Х азербайджано-российском межрегиональном форуме, Первый вице-президент Азербайджана отметила, что торговля - одно из основных направлений двустороннего сотрудничества.

"Россия - один из главных партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту нашей ненефтяной продукции. Проведены комплексные меры по развитию и диверсификации растущего товарооборота. Свое первое торговое представительство за рубежом Азербайджан открыл в Российской Федерации. Созданы и успешно функционируют Азербайджано-Российский и Российско-Азербайджанский деловые советы. Организовываются экспортные миссии наших производителей в различные регионы", - сказала Мехрибан Алиева, добавив, что товарооборот между Азербайджаном и РФ составил 2,6 миллиарда долларов США, а за 9 месяцев текущего года уже достигнут рост в 26 процентов.

И действительно, торговля между Баку и Москвой неуклонно расширяется. В 2017 году, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами составлял 2,14 млрд долларов. В 2018-м году этот показатель составил уже 2,55 млрд долларов. Что касается нынешнего года, то в январе-августе 2019-го Азербайджан и Россия наторговали на 1,83 млрд долларов. Нетрудно посчитать, что при сохранении такого темпа к концу года наши страны выйдут на отметку около 2,75 миллиарда долларов США. И снова будет зафиксирован значительный рост.

Россия - один из важнейших торговых партнеров нашей страны: по объему внешней торговли РФ стабильно находится в ТОП-3 крупнейших партнеров Азербайджана. Россия, кроме того, крупнейший экспортер в Азербайджан. За восемь месяцев этого года в нашу страну было ввезено российских товаров на сумму 1,37 млрд долларов - это почти 15% от всего объема азербайджанского импорта. Что касается экспорта азербайджанской продукции в РФ, то в январе-августе Азербайджан отправил в Россию продукции на 457,7 миллиона долларов. Российский рынок - крупнейший в СНГ для азербайджанских экспортеров.

Что касается инвестиционной активности между двумя странами, то из года в год объем взаимных инвестиций только растет. Как отметила Мехрибан Алиева, в Азербайджане зарегистрировано около 700 предприятий с российским капиталом.

"Объем российских инвестиций в Азербайджан достиг 4,9 миллиарда долларов США. В то же время Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов. В настоящее время осуществляются совместные проекты в таких областях, как машиностроение и производство оборудования, химическая промышленность, фармацевтика, транспорт. В частности, построен завод "Socar Polymer", ведется модернизация предприятий "Азерхимия", осуществляется производство и сборка грузовых автомобилей АО "Камаз" и Уральского автомобильного завода на Гянджинском автомобильном заводе. Строится завод по сборке автомобилей марки "ГАЗ" в Гаджигабульской промышленной зоне. Завершается строительство первой очереди завода фармацевтических препаратов "Р-фарм". Российские компании участвуют в нефтегазовом секторе Азербайджана. Осуществляется обмен электроэнергией. Ведется работа по созданию энергокоридора "Север-Юг" между Азербайджаном, Россией и Ираном", - добавила Первый вице-президент Азербайджана.

Но две страны не намерены останавливаться на достигнутом: планы самые амбициозные. Как заявила Мехрибан Алиева, в скором будущем планируется подписание программы сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 годы.

Россия является основным покупателем сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции Азербайджана, и подписание подобной программы развития сотрудничества в аграрной сфере позволит значительно нарастить и товарооборот по этому направлению, и, конечно же, сделает сельское хозяйство еще более привлекательным с точки зрения выгодного вложения средств.

Российских инвесторов и предпринимателей в Азербайджане привлекает и стабильность, и безопасность, и, конечно, отсутствие языкового барьера. Благодаря последовательной политике, которая проводится в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна сделала существенный рывок в развитии буквально по всем направлениям. Растет экономика, повышается уровень благосостояния народа. А реформы, которые проводятся в стране, обеспечили не только стабильный экономический рост, но и благоприятный деловой и инвестиционный климат. Тут свою роль играет и верность страны своим международным обязательствам, и прочная законодательная основа, и гарантии со стороны государства. Кроме того, расширяющиеся день ото дня возможности азербайджанской экономики создают комфортное пространство для деятельности иностранных инвесторов. В Азербайджане есть куда вложиться и получить прибыль.

Азербайджан и РФ последовательно наращивают взаимное сотрудничество. И Баку, и Москва строят стратегию взаимодействия, исходя из национальных интересов и выгоды для своих стран, но при этом азербайджано-российские отношения всегда характеризовало взаимное уважение и равноправие. Неудивительно, что в таких благоприятных условиях бизнесмены из двух стран чувствуют себя максимально комфортно. Динамика развития азербайджано-российских отношений очевидна: наши страны намерены только укреплять взаимодействие по всем направлениям и строят амбициозные планы по совместным проектам.