Председатель Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики Буабдулла Гуламулла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

Уважаемый Президент.

Для меня было высокой честью принять участие в церемонии открытия проведенного под руководством Вашего превосходительства II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. Для меня также было высокой честью выступить от имени Алжирской Народной Демократической Республики на мероприятии с участием преданных людей, верящих в то, что служат человечеству. Эти люди протестуют против тех, кто искажает религию во имя мимолетных и фальшивых целей, пятнает священное, подрывает устои религии, отдаляя ее от благородных целей, служащих человечеству, подчиняет своим грязным намерениям.

Бакинская декларация продемонстрировала Ваши устремления и деятельность на пути служения религии и человечеству. А Всевышний Аллах помог Вам в успешном завершении работы.

Выражаю Вам и организаторам мероприятия глубокую признательность за прекрасное гостеприимство. Для нас было бы высокой честью еще раз встретиться с Вами и работать вместе, оставаясь приверженными принципам и ценностям, выраженным в Бакинской декларации.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вам силы и да преумножит Он могущество независимой Азербайджанской Республики", - говорится в письме председателя Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики Буабдуллы Гуламуллы.