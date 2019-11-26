Председатель Высшего исламского совета Алжира выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики Буабдулла Гуламулла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.
Уважаемый Президент.
Для меня было высокой честью принять участие в церемонии открытия проведенного под руководством Вашего превосходительства II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. Для меня также было высокой честью выступить от имени Алжирской Народной Демократической Республики на мероприятии с участием преданных людей, верящих в то, что служат человечеству. Эти люди протестуют против тех, кто искажает религию во имя мимолетных и фальшивых целей, пятнает священное, подрывает устои религии, отдаляя ее от благородных целей, служащих человечеству, подчиняет своим грязным намерениям.
Бакинская декларация продемонстрировала Ваши устремления и деятельность на пути служения религии и человечеству. А Всевышний Аллах помог Вам в успешном завершении работы.
Выражаю Вам и организаторам мероприятия глубокую признательность за прекрасное гостеприимство. Для нас было бы высокой честью еще раз встретиться с Вами и работать вместе, оставаясь приверженными принципам и ценностям, выраженным в Бакинской декларации.
Да ниспошлет Всевышний Аллах Вам силы и да преумножит Он могущество независимой Азербайджанской Республики", - говорится в письме председателя Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики Буабдуллы Гуламуллы.
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