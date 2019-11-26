Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал видеоинтервью Женевскому центру по применению вопросов безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, говоря в интервью о приоритетах внешней политики Азербайджана, Х.Гаджиев отметил, что одной из главных задач является обеспечение территориальной целостности и суверенитета нашей страны в рамках границ, признанных на международном уровне. Подчеркнув значение развития взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами и государствами мира, и многогранной дипломатии в рамках международных организаций, стоящих на повестке дня внешней политики Азербайджана, Х.Гаджиев проинформировал о "Бакинском процессе", являющемся инициативой нашей страны. Коснувшись многовекторной дипломатии, Х.Гаджиев довел до внимания, что наша страна была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН, отметил председательство в Движении неприсоединения.

Говоря о региональных угрозах, Х.Гаджиев проинформировал о военной агрессии Армении против Азербайджана, этнической чистке гражданского населения Азербайджана на оккупированных территориях, отметил пути урегулирования конфликта. Он сказал, что для решения конфликта армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, как требуется в резолюциях Совета Безопасности ООН.

В видеоинтервью Х.Гаджиев также говорил о других региональных рисках и угрозах.

В ответе на вопрос о системе современных международных отношений Х.Гаджиев подчеркнул важность верховенства закона и уважения к нормам и принципам международного права.